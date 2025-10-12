Любовный треугольник стал причиной гибели 14 солдат в Южном Судане

CBS News: ссора между офицерами в Южном Судане привела к гибели 14 военных

В Южном Судане из-за масштабной перестрелки погибли 14 солдат. Еще несколько человек получили ранения. Причиной конфликта стал любовный треугольник, сообщил телеканал CBS News .

На одном из рынков в нефтяном регионе Абьей столкнулись два офицера. Один поддерживал президента, а другой — лидера оппозиции.

«По имеющимся данным, двое мужчин поссорились после того, как стало известно, что у них обоих были романтические отношения с одной и той же женщиной», — сообщил один из собеседников журналистов.

Вторая версия подразумевает, что конфликт развернулся из-за личной ссоры в чайной.

Один из мужчин застрелил своего соперника, после чего их телохранители открыли огонь. Перестрелка распространилась с рынка на другие позиции, в том числе на блок-посты и казармы.

В результате погибли шесть боевиков оппозиции и восемь представителей ВС Южного Судана. Пять военнослужащих получили ранения.

Перестрелка с тремя пострадавшими произошла в одном из сел Дагестана. Стрельба велась на улице рядом со школой и стала развитием бытового конфликта между местными жителями.