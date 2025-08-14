Любовнице Клинтона пришлось снять нижнее белье на интервью

Бывшая стажерка Белого дома, предпринимательница и писательница Моника Левински попала в неловкую ситуацию на интервью из-за нижнего белья. Об этом сообщило издание People.

Любовница экс-президента США Билла Клинтона рассказала в своем подкасте о беседе с британским ведущим Джоном Оливером в 2019 году. Она отметила, что во время интервью произошел забавный момент.

«Мы уже собирались начать, и тут выбежал мой агент. Она прошептала на ухо: „У тебя утягивающее белье через штаны выглядывает!“ И тогда мне пришлось снять перед всеми корсет», — сообщила Левински.

В конце 1990-х, будучи практиканткой Белого дома, Моника Левински вступила в интимную связь с Биллом Клинтоном. Скандал произвел такой резонанс, что это едва не привело к импичменту тогдашнего лидера США.

В последние годы Левински отказывается отвечать на вопрос об отношениях с Клинтоном.