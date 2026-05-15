Любимыми русскими песнями китайцев оказались «Катюша» и «Подмосковные вечера»

В Китае любят и поют русские песни «Подмосковные вечера», «Ой цвете калина» и «Катюша» — без них не обходится ни одно застолье. Об этом РИА «Новости» рассказал председатель российской части Российско-Китайского комитета дружбы, мира и развития (РККДМР) Борис Титов.

По его слова, китайцы прекрасно относятся к россиянам.

«Знаете, как китайцы любят и поют русские песни „Подмосковные вечера“, „Катюшу“, „Ой цветет калина“. Без них, кажется, не обходится ни одно застолье», — отметил он.

Он добавил, что китайцы не забыли, как сразу после образования КНР в 1949 году СССР помогал им восстанавливать государства и поднимать экономику.

Среди российских туристов значительно вырос спрос на поездки в Китай. По сравнению с маем прошлого года москвичи стали въезжать в КНР в 2,3 раза чаще.