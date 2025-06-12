Live Science: в Карибском море нашли легендарный испанский галеон «Сан-Хосе»

У побережья Колумбии специалисты обнаружили монеты возрастом 300 лет, что позволило установить местоположение испанского галеона «Сан-Хосе». По данным журнала Live Science , сокровища, находящиеся на борту этого корабля, считаются одним из наиболее значимых кладов в истории.

Власти Колумбии направили к месту крушения подводные аппараты с дистанционным управлением для исследования груза затонувшего судна. На фотографиях, полученных в ходе операции, видны золотые монеты, что подтвердило идентификацию корабля. Легендарный галеон действительно был обнаружен в водах Карибского моря, написал сайт Infox.ru.

«Сан-Хосе», перевозивший серебро из боливийских рудников в Европу, затонул у берегов Колумбии в 1708 году. Специалисты оценивают стоимость его груза в миллиарды долларов. Находка имеет огромное историческое значение, поскольку корабль был частью испанской колониальной торговли.