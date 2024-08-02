Life рассказал, как русские десантники относятся к парижской Олимпиаде

Корреспонденты Life.ru побеседовали с бойцами и ветеранами ВДВ и спросили, как они относятся к Олимпийским играм в Париже, в частности, к их скандальным и спорным моментам.

«Отношение к Олимпиаде? Вообще не смотрю, если честно сказать. А к ситуации с боксершей — конечно, негативное. Это вообще не спорт», —поделился отслуживший в ВДВ Никита.

«Я скажу категорично. Слава богу, что наши ребята в такой Олимпиаде не выступали и не принимали участие в этой во всей кобле», — заявил десантник Василий Новичков.

«Женщина должна быть женщиной, а мужчина — мужчиной, причем каждый мужчина, я считаю, должен отслужить в армии. А сама Олимпиада должна проходить в России. Для нас это всегда массовое событие, которое пользуется поддержкой людей и государства», — отметил Алексей.

Еще один собеседник Life.ru возмутился церемонией открытия Игр, во время которой организаторы иронично представили сюжет из Евангелия — Тайную вечерю. По мнению десантника Виктора, это «вызывает только негодование».