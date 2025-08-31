FT: лидеры ЕС приедут в Париж, чтобы обсудить урегулирование кризиса на Украине

Встреча генсека НАТО Марка Рютте, главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен и других первых лиц Европы пройдет в четверг, 4 сентября, в Париже. Об этом сообщило The Financial Times.

«Те, кто встречался с президентом США Дональдом Трампом в Вашингтоне, как ожидается, соберутся в Париже, чтобы продолжить обсуждения», — отметили в сообщении.

Источники издания рассказали, что встреча пройдет по инициативе президента Франции Эммануэля Макрона. В Париж также приедет канцлер Германии Фридрих Мерц и премьер-министр Великобритании. Елисейский дворец официально информацию не комментировал.

Президент Украины Владимир Зеленский во время переговоров в Вашингтоне отверг все инициативы Дональда Трампа, которые США считали важными для урегулирования конфликта. Глава киевского режима назвал договоренности с союзниками и обеспечение финансирования ВСУ ключевыми блоками гарантий безопасности Украины.