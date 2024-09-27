Лидер Гаити потребовал репараций от Франции за ущерб от выкупа за независимость

Гаити потребует от Франции репарации для компенсации потерь, которые страна понесла во время обретения независимости. Об этом на брифинге сообщил глава переходного президентского совета страны Эдгар Леблан Филь, его слова привело РИА «Новости» .

Филь отметил, что Гаита стала самой первой в мире независимой страной чернокожих, однако Франция затормозила ее развитие требованием выкупа за признание суверенитета. Такие действия ввели государство в порочный круг обнищания, подчеркнул он.

«Франция должна признать свой исторический и моральный долг, а также совершить все необходимые действия для возмещения ущерба Гаими, которые бы позволили нашему народу освободиться от оков прошлого», — сказал Филь.

В начале июля группа неизвестных проникла в резиденцию президента Гаити Жовенеля Моиза, они расправились с главой страны и скрылись. Позднее стало известно об задержании подозреваемых в убийстве.