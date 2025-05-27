«ФедералПресс» рассказал подробности жизни французского президента и его жены

Разговоры вокруг отношений французской президентской четы возобновились после появления ролика, запечатлевшего конфликт супругов. Кадры показали момент пощечины, которую дала Брижит Макрон Эммануэлю на борту самолета, вызвав волну слухов. Политологи усомнились в подлинности сцены, отметив возможность манипуляций, сообщил сайт «ФедералПресс» .

История супругов началась давно: Брижит уже имела троих детей и работала преподавателем французского языка и театра, учившей будущего президента в лицее города Амьен. Разница в возрасте между влюбленными составляла 25 лет.

Несмотря на осуждение близких, отношения продолжились, завершившись браком спустя годы общения на расстоянии. Сегодня супруги признают нестандартность своего союза, утверждая, что критика делает их только крепче. Оригинальность поведения Макронов привлекает интерес общественности, провоцируя разговоры о политике и частной жизни одновременно.