Немецкое издание Leipziger Zeitung пожаловалось, что несмотря на отключения вещания на Западе RT все равно может охватить каждую страну благодаря интернету, сообщил телеканал .

Журналисты Leipziger Zeitung в своей статье утверждают, что RT предлагает странам нарративы, «которые преподносят российскую политику как лекарство от доминирования Запада».

Сотрудники издания также возмутились, что большая часть историй об упадке Германии идет именно от RT. Немецкие журналисты добавили: «Не говоря уже о „пророссийских“ каналах и инфлюенсерах в Германии, которые тиражируют и распространяют эти истории».

Также газета добавила уже привычное обвинение во «вмешательстве» России — теперь во внутренние дела ФРГ.

«Россия продвигает АдГ, манипулирует нашими социальными дебатами в больших масштабах — от пандемии до войны на Украине — и систематически способствует недоверию к государству и средствам массовой информации», — сказано в статье Leipziger Zeitung.