Le Monde: картина Клода Моне ушла с молотка за 35 миллионов долларов | 360°

Мир 16 мая 2024, 17:16 Le Monde: картина Клода Моне ушла с молотка за 35 миллионов долларов

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Картина Meules à Giverny (1893) французского живописца Клода Моне стала лотом на аукционе в Нью-Йорке. Об этом сообщил Le Monde.

Полотно продали после «восьми минут ожесточенных дебатов». Новый владелец заплатил почти 35 миллионов долларов (более трех миллиардов рублей).

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В ходе того же мероприятия с молотка ушла работа британско-мексиканской художницы Леоноры Каррингтон. Картину оценили в 28,5 миллиона долларов (около 2,5 миллиарда рублей), добавило ИА НСН.