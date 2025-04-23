Лаврова поразило отсутствие надписи на русском у Вечного огня в Узбекистане

Министр иностранных дел России Сергей Лавров во время посещения Самарканда обратил внимание на отсутствие надписи на русском языке у мемориала «Скорбящая мать». Памятные слова павшим воинам по какой-то причине перевели лишь на английский.

О реакции главы МИД сообщил ТАСС.

«Я смотрю, на английском там надпись. Ну, русского не вижу. Мать — это самое святое», — сказал Лавров, обращаясь к экскурсоводу.

При этом небольшом разговоре присутствовал узбекский коллега министра Бахтиер Саидов.

В Самарканд Лавров прибыл с двухдневным официальным визитом. В среду он встретится с президентом республики Шавкатом Мирзиеевым, а также проведет переговоры с Саидовым.

На повестке — вопросы отношений России и Узбекистана, евразийской интеграции, а также подготовки к празднованию 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне.