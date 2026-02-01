США уважают страны, которые работают не в ущерб национальным интересам. Поэтому предавшую свои позиции в пользу Украины Европу американцы всерьез не рассматривают. Об этом в комментарии журналисту ВГТРК Павлу Зарубину заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

Он пояснил, что позицию США ему раскрыл госсекретарь Марко Рубио во время встречи в Эр-Рияде в феврале прошлого года, когда заявил, что задача администрации Трампа — ставить в приоритет национальные интересы собственной страны и уважать мнение других крупных держав, имеющих свою точку зрения по разным вопросам.

«Рубио добавил, что далеко не всегда интересы таких крупных стран, как Россия и США, будут совпадать, но когда они совпадают, будет ошибкой не использовать их, чтобы реализовывать взаимовыгодные экономические, торговые, инвестиционные проекты. А когда не совпадают, будет преступлением позволить этому несовпадению деградировать в конфронтацию, тем более в горячую», — заявил Лавров.

Министр подчеркнул, что европейские элиты поменяли свои интересы в пользу украинского режима, который используют, чтобы вести боевые действия против России, и готовятся к войне уже со своим участием. Поэтому отношение к ним именно такое.

Ранее Лавров заявил, что внешняя политика Евросоюза, вынуждающая страны выбирать между сотрудничеством и изоляцией, приведет блок к масштабному кризису. Он заметил, что это понимают власти Сербии, которые оказали сопротивление усилению влияния Брюсселя на Балканах.