Лавров уличил Запад в политизации работы ЮНЕСКО

За последние годы Запад сделал все, чтобы политизировать работу ЮНЕСКО и украинизировать его повестку. На это указал глава МИД России Сергей Лавров.

«В последние годы, как и в других международных структурах, наши западные коллеги сделали все, чтобы максимально политизировать работу ЮНЕСКО, украинизировать ее повестку дня», — подчеркнул он на общем собрании Комиссии России по делам ЮНЕСКО.

Лавров подчеркнул, что проявлением двойных стандартов организации стали принимаемые ей антироссийские решения, в том числе по Крыму и Украине.

«Эти решения выходят далеко за рамки мандата [ЮНЕСКО]», — обратил он внимание.

Россия, добавил министр, обязательно будет участвовать в следующих выборах в исполнительный совет специализированного учреждения ООН, куда не прошла в этот раз как раз из-за действий Запада. Лавров выразил надежду, что к тому времени многое в его политике прояснится.

«И не столь убедительными будут его попытки выламывать руки откровенно и совершенно беспардонно странам — членам ЮНЕСКО», — сказал Лавров.