Лавров раскритиковал Германию за циничное заявление о блокадниках

Лавров назвал циничной позицию Берлина по выплатам блокадникам

Фото: РИА «Новости»

Заявления правительства Германии о том, что выплаты полагаются только блокадникам еврейской национальности, стали примером цинизма и несправедливости. Об этом в интервью проекту «Без срока давности» заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

Он отметил, что российская сторона обратилась к немецким властям и потребовала от них установить справедливость в вопросе выплат блокадникам. Лавров напомнил, что все люди, пережившие блокаду Ленинграда, страдали одинаково. В ответ власти ФРГ заявили, что по закону компенсации полагаются только жертвам Холокоста, и поэтому блокадникам не выделят никаких выплат.

«Даже не нужно объяснять, насколько цинично это звучало», — добавил Лавров.

Он сообщил, что уже обсуждал этот вопрос с президентом Германии, но это никак не повлияло на ситуацию.

Официальный представитель МИД Мария Захарова назвала случившееся национальной сегрегацией. По ее мнению, идеи нацизма продолжают влиять на политику Германии.

Налоги: вычеты и кешбэки. Что и когда изменится для россиян

«Это было здорово». Коллега Заворотнюк назвал ее профессионалом и хулиганкой

«Базовых станций нужно много». Качество связи в России станет хуже?

Ипотека, пособия и «Честный знак». Что изменится в России с 1 июня 2024 года

«Места действительно не хватает». Директор физмат-лицея в Сергиевом Посаде Макарова — о скором переезде

Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте