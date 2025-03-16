Лавров предостерег Рубио от применения силы в Красном море

Глава МИД России Сергей Лавров созвонился с госсекретарем США Марко Рубио. Беседа состоялась по инициативе американской стороны, главной ее темой стала военная операция против сил хуситов в красном море.

«В ответ на изложенную американским представителем аргументацию Лавров подчеркнул необходимость немедленного прекращения применения силы всеми сторонами», — сообщили в пресс-службе российского внешнеполитического ведомства.

Также глава МИД указал на важность вступления в политический диалог, чтобы найти оптимальное решение конфликта и исключить дальнейшее кровопролитие.

Помимо этого, стороны обсудили некоторые аспекты реализации взаимопониманий, достигнутых на встрече делегаций России и США 18 февраля в Эр-Рияде.

«Лавров и Рубио условились оставаться в контакте», — заключили в министерстве.