Лавров обвинил США в разрушении глобализации операцией в Венесуэле

Проведенная американским спецназом операция по похищению президента Венесуэлы Николаса Мадуро отправила глобализацию «коту под хвост». С таким заявлением выступил министр иностранных дел Сергей Лавров.

Он подчеркнул, что своими действиями американцы нарушили все нормы международного права и систему отношений между странами.

«Модели глобализации, которую именно Соединенные Штаты внедряли, апеллируя к таким лозунгам, как свобода рыночных сил, честная конкуренция, неприкосновенность собственности и многое другое, что теперь, как говорится, пошло, по сути дела, коту под хвост», — привел заявление Лаврова ТАСС.

Министр добавил, что вместо единого пространства мир погрузился в процедуру полной фрагментации. Лавров отметил, что такого же мнения придерживаются страны Глобального Юга и Востока.

«Только западные европейцы и другие союзники Вашингтона стыдливо пытаются избежать принципиальных оценок», — добавил глава МИД.

Президент США Дональд Трамп в интервью газете The New York Times заявил, что считает единственным сдерживающим фактором собственную мораль. Он подчеркнул, что во внешней политике не собирается ориентироваться на нормы международного права и межгосударственные договоры.