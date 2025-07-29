Латышских детей будут обучать в бывших русских школах. Родители в шоке

В Латвии столкнулись с проблемой острой нехватки мест в школах. Об этом сообщил Telegram-канал BALTNEWS .

Представители Рижской думы предложили исправить ситуацию с дефицитом мест для учеников. Они посоветовали отправлять латышских детей, обучающихся в десятых классах, в школы из списка девяти рекомендованных учебных заведений.

Среди названных властями школ одно из учебных заведений оказалось вечерней школой, а другие — школами, которые ранее вели образовательный процесс на русском языке.

Предложенная властями инициатива вызвала неоднозначную реакцию среди некоторых родителей. Они обвинили муниципальных служащих в геноциде и попытке русификации латышей.

Ранее в городе Даугавпилс учителя начали массово увольняться из-за проверок на знание латышского языка.