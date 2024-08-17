Латвийскому транзиту предрекли угасание после разрыва с Россией

Объем транзитных железнодорожных грузоперевозок через Латвию за первые семь месяцев этого года сократился на 29,4%, по сравнению с аналогичным периодом годом ранее. Такие данные Министерства сообщения страны привел сайт Delfi .

При этом основное падение затронуло составы, приходящие в порты, откуда импортированные товары после прохождения таможни поступают в другие страны. Специалисты уже начали бить тревогу, что транспортная инфраструктура страны окончательно потеряет рентабельность из-за разрыва с Россией, через которую идет основной грузопоток из стран Азии. Но власти решать проблемы не спешат.

«Если мы рвем с Россией, то Латвия не получит грузы ни из Китая, ни из Казахстана, ни других стран Центральной Азии», — написал в своей колонке для латвийского сайта BB журналист Григорий Антонов.

Он напомнил, что рижские порты всегда оставались главной артерией для перевозки грузов с Востока на Запад. В страну товары приходили на поездах, и их сокращение ударит по всей транзитной инфраструктуре, а заодно и экономике.

С учетом снижения объемов поставок железная дорога уже начала терять рентабельность и получает огромные дотации из государственного бюджета. Если же дороги полностью законсервировать до лучших времен, то их надо содержать без шанса на хотя бы частичную окупаемость.

В конце сентября прошлого года председатель правления «Латвийской железной дороги» Мариа Клейнбергс объявил, что перевозчик потеряла четверть объема перевозок из-за решения России перевести потоки в собственные порты. Он добавил, что на фоне начавшегося кризиса отрасли компания уволит четверть работников и избавится от части непрофильных активов.