Власти Латвии планируют инвестировать 20 миллионов евро в развитие беспилотников. Об этом рассказал министр обороны республики Андрис Спрудс, сообщило агентство Delfi .

Он указал на важность беспилотников в военных действиях.

«Руководствуясь опытом Украины, мы можем объявить о запуске инициативы в этом году. Метафорически мы можем говорить о строительстве армии дронов», — подчеркнул министр.

Авторы материала пояснили, что Латвия не только будет поставлять Украине дроны, но и активно использовать их в своих войсках. Инвестирование предполагает сумму в 20 миллионов евро. На эти средства создадут инфраструктуру, закупят беспилотники, в частности, у латвийских предприятий.

По данным РИА «Новости», в Прибалтике на местных кладбищах появляются все больше могил украинских наемников, которых ликвидировали в зоне специальной военной операции. Власти стран не оглашают реальные потери.