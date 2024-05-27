Латвия распорядилась о депортации 34 россиян

В Латвии россиянам, не подавшим документы на получение вида на жительство, выдали 34 предписания о выезде, сообщил министр внутренних дел страны Рихард Козловскис. Его процитировало издание Delfi.

Согласно поправкам к закону об иммиграции, срок выданного россиянам постоянного ВНЖ истек в прошлом сентябре. Теперь для дальнейшего проживания в Латвии гражданам младше 75 лет следует сдать экзамен по латышскому языку и подтвердить доходы, чтобы получить статус постоянного жителя Евросоюза. От россиян также требуют получения временного ВНЖ. Тем, кто не выполнил требования, управление по делам гражданства и миграции Латвии выдало предписания о выезде.

По словам Козловскиса, «дело с поправками движется». До принудительного выдворения, впрочем, еще не дошло, но министр допустил их возможность в дальнейшем.

«Но я вижу, что люди, которые понимают, что это была не шутка, и требования реальны, до физического выдворения не доходят и ищут путь, как самим покинуть страну», — добавил глава Министерства внутренних дел.

В начале 2024 года 82-летнего председателя правления Латвийско-Российской ассоциации сотрудничества Бориса Каткова признали угрозой национальной безопасности и депортировали.