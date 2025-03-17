Латвия перекрывала границу с Белоруссией из-за африканцев

Погранпереход «Патерниеки» в Латвии закрывали на девять часов. Об этом сообщило БелТА .

«Сотрудники латвийского пункта пропуска „Патерниеки“ (с белорусской стороны — „Григоровщина“) с 14:00 до 22:40 16 марта в одностороннем порядке и без уведомления белорусских пограничников прекратили оформление транспортных средств», — рассказали журналистам в ГПК.

В результате действий латвийских служб заложниками ситуации оказались люди, пересекающие границу на автобусах, легковых автомобилях и грузовиках. Среди них были и граждане стран Европейского союза.

«Причиной перекрытия движения стала группа африканцев, следовавших в Европейский союз по действительным документам. После пересечения белорусско-латвийской границы в сопредельном пункте пропуска десятерым иностранцам было отказано в оформлении», — уточнили в ведомстве.

Сотрудники пограничной службы Латвии установили металлический барьер, который преградил путь в обе стороны. Они не позволяли иностранцам пересечь границу.

Сотрудники пограничной службы Белоруссии оперативно отреагировали на ситуацию и предложили гражданам африканских государств вернуться на территорию белорусского пункта пропуска, чтобы латвийские службы возобновили оформление.

В начале февраля ранее власти Латвии пригрозили за несколько часов закрыть границу с Россией. Латвийцам рекомендовали отказаться от поездок в Россию и Белоруссию. При этом большая часть жителей Латвии выступала против запрета.