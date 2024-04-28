Латвия не нашла замену лекарствам из России и Белоруссии | 360°

Мир 28 апреля 2024, 12:46 Латвия не нашла замену лекарствам из России и Белоруссии Минздрав Латвии раскритиковал идею запрета покупки лекарств из России РИА «Новости»

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Около 10% жизненно необходимых лекарств Латвия закупает у России и Белоруссии. Аналогов или замены этим препаратам в других странах найти не удалось. Как сообщил телеканал TV3, с таким заявлением выступил латвийский Минздрав в ответ на инициативу прекратить поставки.

В ведомстве подчеркнули, что все страны Евросоюза отказались от поставок медицинских товаров или оборудования из России, но для лекарственных препаратов сделали исключения.

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«Около 10% лекарств, не зарегистрированных в Латвии, но необходимых для терапии и лечения людей, импортируют из России или Белорусии», — заявили в Минздраве.

С требованием полностью ограничить импорт лекарственных средств из России выступил депутат оппозиционного Национального объединения Угис Митревиц.

Присутствие российских лекарств на латвийском рынке он назвал абсурдом.

По его словам, правительство обладало достаточным количеством времени, чтобы найти замену и сменить поставщиков, как это сделали в других сферах.

В начале января латвийские журналисты обнаружили, что поставщик чая в государственные и муниципальные учреждения республики закупает его у производителя из Санкт-Петербурга. Продукцию завозили в страну под маркировкой производства Шри-Ланки.