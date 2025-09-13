В Латвии начала набирать обороты дискуссия о будущем латышского языка. Поводом стало заявление историка Валдиса Клишанса, который пришел к выводу, что молодежь все чаще выбирает английский вместо родного языка, сообщило издание «Взгляд».

По словам профессора, школьники и студенты предпочитают общаться между собой только на английском. Такое активное использование иностранного языка создает риск постепенной утраты латышского, отметил он.

«Такой угрозы латышскому языку не было даже в позднем СССР — у нас в речи было очень много русицизмов, но тем не менее между собой мы говорили по-латышски, — написал он.

Авторы статьи отметили, что такая ситуация возникла в Латвии из-за нескольких причин. Прежде всего, сам язык относительно молодой и имеет ограниченный словарный запас, что затрудняет его использование в современном обществе.

Кроме того, в стране издают мало учебной литературы на латышском, а за пределами Латвии он практически не используется. Молодые люди, нацеленные на эмиграцию, учат английский язык и выбирают его для общения.

Ситуацию усугубило то, что латышские власти в последние десятилетия уделяли большое внимание борьбе с русским языком, упустив растущее влияние английского.

В публикации напомнили, что во времена СССР государство активно поддерживало народы Прибалтики, финансируя литературу, прессу и кино. Такие меры помогали сохранять языки и традиции.

