Late Night Show с Колбертом закрывают в США. Он слишком часто критиковал Трампа

Late Night Show со Стивеном Колбертом закрывают в США

В США закроют легендарное Late Night Show со Стивеном Колбертом. Ведущий часто критиковал Дональда Трампа. Последний сезон должен завершиться в мае 2026-го.

«Чистки в стране победившей свободы слова продолжаются», — заметила в своем Telegram-канале журналистка Ксения Собчак, комментируя новость о закрытии шоу.

Late Night Show выходило в эфир на CBS 10 лет. В минувший четверг Колберт объявил о закрытии программы. Зрители встретили эту новость неодобрительным гулом.

При этом ведущий заверил, что причина якобы чисто финансовая. Хотя многие связывают это с критикой власти. Колберт много подшучивал над Трампом.

Например, после того как в Штатах объявили итоги президентских выборов, он начал выпуск со слов: «Well. Fuck! It happened. Again» (Хорошо, ***, это случилось. Снова).