Лидеры Евросоюза, делающие русофобские зявления, могут оказаться в сложном положении, когда президент США Дональд Трамп прекратит свои усилия по урегулированию украинского конфликта. Об этом профессор Хельсинкского университета Туомас Малинен заявил в соцсети Х .

«Если это (отстраненность Трампа — прим. ред.) продолжится, то будет интересно посмотреть, как отреагируют все эти пудели, лающие за ядерным щитом США, когда его внезапно не станет», — написал он.

Малинен добавил, что глава Белого дома не стал комментировать сообщения об атаке ВСУ на российские аэродромы. По его мнению, это говорит о том, что ответные действия России в Вашингтоне также не осудят.

До этого американский посол в Турции Томас Баррак сообщил, что Трамп потерял терпение по отношению к конфликту на Украине. Кроме того, нынешнего главу Белого дома в целом нельзя назвать терпеливым человеком. В США также отметили, что Трамп все больше дистанцируется от процесса урегулирования украинского конфликта, сообщило издание Ura.ru.