Кулеба пожаловался на критику из-за отсутствия плана «Б» | 360°

28 апреля 2024, 01:29
Кулеба пожаловался на критику из-за отсутствия плана «Б»
Кулеба сообщил, что его раскритиковали за отсутствие плана «Б» по помощи Украине
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба признался, что его критиковали за отсутствие плана «Б» на случай отказа западных партнеров и дальше оказывать военную помощь Киеву. Об этом он рассказал в интервью CNN.
«Меня серьезно критиковали за то, что я не составил планы „Б“», — заявил дипломат.
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Кулеба добавил, что в случае его составления он бы стал основным, а это, по его мнению, не спасет Украину.
В январе Кулеба заявил, что у Украины нет никакого запасного плана на случай, если Евросоюз не выделит дополнительные средства для помощи стране.
Несколько дней назад министр призвал Евросоюз «не расслабляться» из-за решения Конгресса США о выделении Украине военной помощи в размере 61 миллиарда долларов. По словам украинского дипломата, защита Европы должна, в первую очередь, волновать и самих европейских политиков.
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