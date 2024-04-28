Кулеба пожаловался на критику из-за отсутствия плана «Б» | 360°

Мир 28 апреля 2024, 01:29 Кулеба пожаловался на критику из-за отсутствия плана «Б» Кулеба сообщил, что его раскритиковали за отсутствие плана «Б» по помощи Украине РИА «Новости»

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Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба признался, что его критиковали за отсутствие плана «Б» на случай отказа западных партнеров и дальше оказывать военную помощь Киеву. Об этом он рассказал в интервью CNN.

«Меня серьезно критиковали за то, что я не составил планы „Б“», — заявил дипломат.

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Кулеба добавил, что в случае его составления он бы стал основным, а это, по его мнению, не спасет Украину.

В январе Кулеба заявил, что у Украины нет никакого запасного плана на случай, если Евросоюз не выделит дополнительные средства для помощи стране.

Несколько дней назад министр призвал Евросоюз «не расслабляться» из-за решения Конгресса США о выделении Украине военной помощи в размере 61 миллиарда долларов. По словам украинского дипломата, защита Европы должна, в первую очередь, волновать и самих европейских политиков.