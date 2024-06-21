Кулеба допустил участие России во 2-м саммите по Украине в определенном формате

Кулеба заявил о возможном участии России во втором саммите по Украине

Глава украинского МИД Дмитрий Кулеба заявил о возможности участия России во втором саммите по Украине по формату Черноморской зерновой инициативы. Этот опыт переговоров он назвал очень успешным, сообщило местное издание «Зеркало недели» .

«У нас есть очень успешный опыт переговоров по Черноморской зерновой инициативе. Тогда Украина вела переговоры с Турцией и с ООН, затем Турция и ООН вели переговоры с Россией», — напомнил он.

А соглашение, по словам Кулебы, выглядело как документ, подписанный между Турцией, ООН и Украиной, а также Турцией, ООН и Россией.

Проводить второй «саммит мира», продолжил министр, Украина намерена в одной из стран Глобального Юга. Уже есть несколько игроков, которые проявляют интерес к проведению мероприятия, заверил он.

Ранее глава отдела коммуникаций швейцарского МИД Николя Бидо сообщал РИА «Новости», что новая конференция по Украине может пройти до президентских выборов в США.