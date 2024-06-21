Кулеба допустил участие России во 2-м саммите по Украине в определенном формате
Кулеба заявил о возможном участии России во втором саммите по Украине
Глава украинского МИД Дмитрий Кулеба заявил о возможности участия России во втором саммите по Украине по формату Черноморской зерновой инициативы. Этот опыт переговоров он назвал очень успешным, сообщило местное издание «Зеркало недели».
«У нас есть очень успешный опыт переговоров по Черноморской зерновой инициативе. Тогда Украина вела переговоры с Турцией и с ООН, затем Турция и ООН вели переговоры с Россией», — напомнил он.
А соглашение, по словам Кулебы, выглядело как документ, подписанный между Турцией, ООН и Украиной, а также Турцией, ООН и Россией.
Проводить второй «саммит мира», продолжил министр, Украина намерена в одной из стран Глобального Юга. Уже есть несколько игроков, которые проявляют интерес к проведению мероприятия, заверил он.
Ранее глава отдела коммуникаций швейцарского МИД Николя Бидо сообщал РИА «Новости», что новая конференция по Украине может пройти до президентских выборов в США.