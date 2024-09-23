«Кто следующий?» Байден оконфузился на встрече с Моди

Очередным конфузом обернулась встреча президента США Джо Байдена с премьер-министром Индии Нарендрой Моди в штате Делавер. Как сообщил телеканал Fox News , в ходе своего выступления американский лидер запутался в повестке и вместо представления высокопоставленного гостя решил, что настало время выслушать вопросы журналистов.

В социальных сетях разошлись кадры, на которых видно, что Байден обратился к собравшимся на пресс-конференции репортерам, а после растерялся.

«Кого я представляю следующим? Кто следующий?» — закричал американский лидер.

В неловкую паузу вмешался модератор встречи, который представил премьер-министра Индии. Глава индийского правительства после публичного оглашения своего имени подошел к Байдену и пожал ему руку.

Байден не в первый раз столкнулся с проблемами в ходе публичных выступлений. В начале июля он прочитал вслух предназначенную для него служебную ремарку на телесуфлере.

«Скажи это еще раз», — заявил Байден в ходе своего выступления, посвященного погодным аномалиям в США.