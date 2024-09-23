«Кто следующий?» Байден оконфузился на встрече с Моди
Байден забыл представить премьер-министра Индии Моди на совместной конференции
Очередным конфузом обернулась встреча президента США Джо Байдена с премьер-министром Индии Нарендрой Моди в штате Делавер. Как сообщил телеканал Fox News, в ходе своего выступления американский лидер запутался в повестке и вместо представления высокопоставленного гостя решил, что настало время выслушать вопросы журналистов.
В социальных сетях разошлись кадры, на которых видно, что Байден обратился к собравшимся на пресс-конференции репортерам, а после растерялся.
«Кого я представляю следующим? Кто следующий?» — закричал американский лидер.
В неловкую паузу вмешался модератор встречи, который представил премьер-министра Индии. Глава индийского правительства после публичного оглашения своего имени подошел к Байдену и пожал ему руку.
Байден не в первый раз столкнулся с проблемами в ходе публичных выступлений. В начале июля он прочитал вслух предназначенную для него служебную ремарку на телесуфлере.
«Скажи это еще раз», — заявил Байден в ходе своего выступления, посвященного погодным аномалиям в США.