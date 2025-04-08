Крысы захватили ядерный реактор в Великобритании

Строители аварийного ядерного реактора Hinkley Point C в Сомерсете пожаловались в профсоюз на засилье крыс. Грызуны заполонили всю строительную площадку, сообщила газета The Guardian .

Профсоюзы Unite и GMB потребовали от застройщика атомной электростанции, французского энергетического гиганта EDF, принять срочные меры из-за крыс. Они расплодились из-за большого количества мусора и антисанитарии на строительной площадке.

«Они повсюду. Вы видите, как они просто сидят там, глядя на вас. Хуже всего около столовых, где, я полагаю, все началось. Но теперь они повсюду», — рассказал один из строителей.

Это не первая проблема при строительстве Hinkley Point C. Работы ведутся ударными темпами, так как несмотря на долги и тройное удорожание проекта, EDF должен сдать реактор к 2030 году. Штат рабочих увеличился с трех до 15 тысяч человек за счет большого количества иностранцев. Несколько раз строители бастовали из-за технических проблем на объекте и оплаты труда.

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