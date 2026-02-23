«Крутой парень». Китайцы восхитились реакцией Путина на предложение Си Цзиньпина

Председатель КНР Си Цзиньпин пригласил российского лидера Владимира Путина в Китай, и российская сторона отреагировала необычайно тепло. Об этом сообщил портал Baijiahao .

Даты визита пока не определили, но Москва уже начала подготовку к поездке. Глава МИД Сергей Лавров подчеркнул, что Путин планирует провести переговоры с конкретными результатами.

«Судя по реакции российской стороны, Путин не уедет из Китая с пустыми руками. Если вы считаете, что российский президент поедет туда, только чтобы продать сырье, значит вы сильно недооценили этого крутого парня», — написали авторы статьи.

Аналитики портала отметили, что президента ждут не только переговоры о сырье. По их мнению, визит может обозначить новый этап отношений двух стран.

Ранее Путин выразил благодарность председателю КНР за введение безвизового режима для россиян. По его словам, это несомненно способствует росту деловых и гуманитарных контактов.