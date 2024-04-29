Крушение автобуса в Перу унесло жизни минимум 23 человек | 360°

Мир 29 апреля 2024, 20:02 Крушение автобуса в Перу унесло жизни минимум 23 человек RPP: при крушении автобуса в Перу погибли 23 человека, еще 9 пострадали Pxhere

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Междугородний автобус сорвался с обрыва в перуанской провинции Селендин на севере страны. В результате аварии 23 человека погибли и еще девять серьезно пострадали, сообщила радиостанция RPP.

«По меньшей мере 23 человека погибли и девять получили ранения в дорожно-транспортном происшествии на шоссе Селендин в регионе Кахамарка после того, как межпровинциальный транспортный автобус перевернулся в пропасть в районе Лукума в округе Сорочуко», — передали авторы материала.

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Раненые находятся в больнице в Челендине, нескольких из них направили в региональную больницу Кахамарки.

ДТП произошло ранним утром 29 апреля, когда автобус почти доехал до пункта назначения. Причины аварии пока неизвестны, прокуратура начала проверку.

Муниципалитет Челендина объявил 48-часовой траур по погибшим. Власти потребовали провести «исчерпывающее расследование для определения виновных» в происшествии.

Подобная авария произошла в Перу год назад. Междугородний автобус попал в жуткую аварию по пути в Лиму — тоже упал с обрыва. Десять человек погибли, 25 получили травмы различной степени тяжести.