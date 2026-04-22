В Арктическом и антарктическом научно-исследовательском институте (ААНИИ) сообщили, что крупнейший в мире айсберг А23а уменьшился в размерах и потерял 99% своей площади. Об этом написала «Свободная пресса» .

Еще в прошлом году айсберг А23а считался самым большим в мире, однако сейчас его площадь сократилась до менее чем 50 квадратных километров, тогда как в январе она составляла около 1 300 квадратных километров. Он продолжает двигаться по воде и раскалываться на части.

Айсберг откололся от шельфового ледника Фильхнера в 1986 году, и тогда его площадь была почти вдвое больше площади Санкт-Петербурга. К началу 2025 года он приблизился к острову Южная Георгия, где временно сел на мель, а затем продолжил свое движение.