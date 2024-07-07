Венгрия в интересах урегулирования конфликта на Украине продолжит свою мирную миссию, а критикующим ее европейским политикам нужно пристегнуть ремни безопасности. Об этом в видеообращении на странице в социальной сети Instagram* заявил министр иностранных дел Петер Сийярто.

Он отметил, что поездка премьер-министра Венгрии Виктора Орбана на Украину и в Россию вызвали не только недовольство со стороны отдельных лидеров Евросоюза, но и поддержку ряда европейских политиков.

Глава ведомства напомнил, что в последние два года на Венгрию постоянно нападали те, кто углублял военный кризис в Европе слухами об использовании ядерного оружия, отправке наземных войск и поставок оружия киевскому режиму.

«Но эти нападки не обескуражат и не сдержат нас. Наша мирная миссия продолжится и даже усилится. Призываю выступающих за войну политиков в Европе быть внимательными на следующей неделе и пристегнуть ремни безопасности», — заявил Сийярто.

Журналист Ульрих Райц отмечал, что переговоры премьер-министра Венгрии Виктора Орбана с президентом Владимиром Путиным в пух и прах разбила тезис о том, что с Россией якобы нельзя вести переговоры.

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