«Криптостолица планеты». Трамп пообещал создать в США стратегический резерв биткоинов

Трамп создаст стратегический резерв биткоинов в случае победы на выборах

Фото: Unsplash

В случае прихода к власти экс-лидер США Дональд Трамп превратит страну в «биткоин-сверхдержаву мира». Об этом он заявил на конференции Bitcoin Conference в городе Нэшвилл, сообщил телеканал NBC.

Если криптовалюта будет определять будущее, то ее необходимо «чеканить, майнить и производить» в США, указал республиканец.

«Сегодня днем я изложу свой план, который позволит Соединенным Штатам стать криптостолицей планеты и биткоин-сверхдержавой мира, и мы этого достигнем», — подчеркнул он.

Кандидат в президенты пообещал в первый день на посту главы государства уволить председателя комиссии по ценным бумагам и биржам Гэри Генслера, критиковавшего криптовалюту. Он также заверил, что Белый дом при нем сохранит 100% биткоинов, которые есть у правительства.

Во время конференции Трамп выступил с критикой его соперницы — вице-президента Камалы Харрис. Он отметил, что у нее, в отличие от лидера США Джо Байдена, низкий IQ.

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