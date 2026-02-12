Криптоаналитик Худокормов заявил, что блокировка криптовалютных переводов россиян технически невозможна

Криптоаналитик Михаил Худокормов в беседе с «Постньюс» прокомментировал инициативу Евросоюза по запрету криптовалютных операций россиян, отметив ее полную техническую несостоятельность.

«Отключить российскую криптовалюту означает вырубить всю мировую сеть», — заявил эксперт.

Худокормов пояснил, что блокчейн устроен таким образом, что попытки вмешиваться в процесс подтверждения транзакций на глобальном уровне заранее обречены на провал. Контролировать возможно лишь отдельные биржи и сервисы, зарегистрированные в Евросоюзе, но не саму инфраструктуру блокчейна.

Эксперт добавил, что заявления европейских политиков говорят скорее о недостаточном понимании технологии, нежели о реальной угрозе. Любые возможные блокировки затронут лишь небольшую долю рынка, оставив основную массу транзакций невосприимчивыми к попыткам вмешательства извне.