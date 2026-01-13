Криминолог Кузнецова выразила сомнение в прямой связи Мадуро с наркокартелями

Криминолог и обозреватель Ольга Кузнецова прокомментировала ситуацию с задержанием лидера Венесуэлы Николаса Мадуро военнослужащими США. Об этом сообщила радиостанция Sputnik .

Специалист обратила внимание на данные Управления ООН по наркотикам и преступности, согласно которым Венесуэла не занимает лидирующих позиций среди экспортеров кокаина в регионе.

«Кейсы с поставкой наркотиков из Венесуэлы были. Я предполагаю, что какие-то подразделения военных или отдельные командующие действительно вовлечены в наркотрафик», — отметила эксперт.

Кузнецова усомнилась в существовании прямой связи Мадуро с наркогруппировками, посчитав обвинения удобным инструментом для оказания давления на политический режим.