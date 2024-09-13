Кремль не увидел заявлений Киева об ударе по судну с зерном

Песков: Кремль не знает о заявлениях Украины об атаке на судно с зерном

Комментарий по обвинениям Украины об ударе по перевозящему зерно сухогрузу в Черном море даст Минобороны. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков в беседе с журналистами.

Он пояснил, что не видел никаких выступлений украинской стороны об этом случае.

«Мы не видели эти заявления, нужно обращаться к нашим военным. Видимо, связано с ходом специальной военной операции. Ничего не могу сказать по этой теме», — заявил Песков.

Сообщения об ударе российских военных по перевозящему зерно сухогрузу в акватории Черного моря появилось в минувший четверг, 12 сентября, в Telegram-канале украинского лидера Владимира Зеленского. Там говорилось, что атака на судно произошла после его выхода из территориальных вод страны.

В июле прошлого года свое действие прекратила зерновая сделка, заключенная между Россией, Украиной, Турцией и ООН. Официальный представитель Министерства иностранных дел Мария Захарова в конце декабря объявила, что возобновление соглашения возможно при условии снятия всех ограничений против российских компаний агропромышленного комплекса.