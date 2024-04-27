Кремль назвал статью WSJ о Навальном не заслуживающей внимания | 360°

Мир 27 апреля 2024, 12:40 Кремль назвал статью WSJ о Навальном не заслуживающей внимания Песков назвал статью WSJ о Навальном субботним чтивом для мировой аудитории РИА «Новости»

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Статья в американской газете The Wall Street Journal с данными разведки США о том, что президент России Владимир Путин не имеет никакого отношения к смерти Алексея Навального — материал не очень высокого качества. Такую оценку дал в комментарии журналистам официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

Он пояснил, что прочитал статью американских журналистов, но увидел там только пустые рассуждения, которые не заслуживают особого внимания.

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«Я видел этот материал. Я бы не сказал, что материал высокого качества, который заслуживает внимания. Это какие-то пустые рассуждения. Видимо, подкинули для субботнего чтива для мировой аудитории», — заявил Песков.

Алексей Навальный умер в исправительной колонии города Харп Ямало-Ненецкого автономного округа 16 февраля во время отбытия наказания по уголовным делам о мошенничестве и создании экстремистского сообщества.

Президент России Владимир Путин во время пресс-конференции по итогам выборов заявил, что за несколько дней до смерти Навального узнал об идее его обмена и дал согласие на процедуру.

Представитель Кремля Дмитрий Песков в комментарии с журналистами уточнил, что не может подтвердить версию, что перед смертью Навального переговоры по обмену уже велись.