Кремль назвал ошибкой слова Трампа об испытаниях ядерного оружия другими странами

Заявивший о проведении испытаний ядерного оружия другими странами президент США Дональд Трамп ошибся, потому что ни Россия, ни Китай ничего подобного не делают. Об этом в комментарии журналисту Павлу Зарубину для программы «Москва. Кремль. Путин» заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

Он подчеркнул, что реплика Трампа заставила остальной мир задуматься, планируют ли США отказаться от своих обязательств по всеобъемлющему запрету ядерных испытаний.

«Мы точно знаем, что ни Россия, ни Китай не занимаются испытанием ядерного оружия. И тогда у нас встает вопрос: означает ли это решение президента США, что Соединенные Штаты выйдут из своих обязательств, и действительно ли они намерены произвести эти ядерные испытания?» — заявил Песков.

Представитель Кремля добавил, что президент Владимир Путин на заседании Совета безопасности не давал поручений об испытаниях ядерного оружия, а потребовал оценить целесообразность их проведения.

«Сначала нужно понять, нужно ли нам это делать. Это очень серьезное должно быть, обоснованное, выверенное решение», — добавил Песков.

Он напомнил, что глава государства подчеркивал: Россия соблюдает Договор о запрете испытаний ядерного оружия, но не может оставить без паритетного ответа нарушение норм другой страной.

«Что точно имел в виду президент США, мы будем пытаться понять. Для нас главное — что мы прекрасно понимаем, что имеет в виду наш президент», — отметил представитель Кремля.

Песков не исключил, что Трамп мог посчитать ядерным оружием испытанные ракету «Буревестник» и беспилотник «Посейдон», но тогда его выводы полностью неверны, потому что это только средство доставки.

«Американские специалисты не должны делать таких ошибок в своих суждениях и выводах», — подытожил Песков.

В минувшую среду, 5 ноября, Трамп заявил, что Россия, Китай и Северная Корея проводят испытания ядерного оружия под землей. По его словам, население об этом не знает, но ощущает вибрацию земли.