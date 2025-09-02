Красный Крест объявил о закрытии офиса в Азербайджане
Представительство Международного комитета Красного Креста (МККК) завершит работу в Азербайджане 3 сентября 2025 года по решению правительства страны. Об этом сообщили в организации в ответ на запрос Oxu.Az.
В комитете отметили, что МККК продолжит взаимодействовать с азербайджанскими властями в сфере гуманитарной дипломатии и международного гуманитарного права, а также по другим вопросам, представляющим взаимный интерес.
С 1992 года организация оказывала помощь пострадавшим от конфликта, поддерживала инфраструктурные проекты, информировала о рисках мин, помогала в поиске пропавших без вести и следила за условиями содержания задержанных, содействуя их связи с семьями.
