Красный Крест объявил о закрытии офиса в Азербайджане

Представительство Международного комитета Красного Креста (МККК) завершит работу в Азербайджане 3 сентября 2025 года по решению правительства страны. Об этом сообщили в организации в ответ на запрос Oxu.Az .

В комитете отметили, что МККК продолжит взаимодействовать с азербайджанскими властями в сфере гуманитарной дипломатии и международного гуманитарного права, а также по другим вопросам, представляющим взаимный интерес.

С 1992 года организация оказывала помощь пострадавшим от конфликта, поддерживала инфраструктурные проекты, информировала о рисках мин, помогала в поиске пропавших без вести и следила за условиями содержания задержанных, содействуя их связи с семьями.

Ранее сообщалось, что руководство Азербайджана не исключает приостановку членства в ООН.