Краснов предложил обучать в России прокуроров из ЮАР

Генеральный прокурор РФ Игорь Краснов провел переговоры с национальным директором службы уголовного преследования Южно-Африканской Республики Шамилой Батойи. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Глава ведомства отметил, что отношения России и ЮАР опираются на принципы стратегического партнерства, поэтому взаимодействие стран становится более разносторонним.

«Важное значение мы придаем международно-правовому сотрудничеству, выстраиваемому на принципах безусловного соблюдения международного права, равноправия и взаимного уважения», — сказал он.

Краснов отметил, что у сотрудничества России и ЮАР есть большой потенциал в рамках развития правоохранительной сферы, в том числе в рамках БРИКС.

Генпрокурор выступил с предложением направить заявки для обучения прокуроров из ЮАР, а также организовать встречу научных делегаций стран.

Также Игорь Краснов провел встречу с коллегой из Ирана Мовахеди Азадом. Генпрокурор РФ указал на значимость роли слаженной работы на многосторонних площадках.