Краснов обсудил с прокурорами стран БРИКС цифровую безопасность

Генпрокурор России Игорь Краснов обсудил с коллегами из стран БРИКС проблему цифровой безопасности. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

В Константиновском дворце Санкт-Петербурга прошла шестая встреча руководителей прокурорских служб государств БРИКС. Генпрокуроры обсудили цифровую безопасность и современные цифровые решения для борьбы с преступностью. В заседании приняли участие делегации из Китая, Египта, Ирана, ЮАР, ОАЭ, Бразилии, Эфиопии и Индии.

Председателем делегации стал генеральный прокурор России Игорь Краснов. По его словам, совместная работа стран БРИКС поможет защитить их граждан от трансграничной преступности, терроризма и экстремизма.

Участники заседания обсудили использование цифровых технологий, в том числе искусственного интеллекта, в борьбе с преступностью. Стороны договорились обобщить лучшие практики по использованию цифровых решений в сфере безопасности и провести обучающие мероприятия.

Россия предложила создать в прокурорских службах стран БРИКС англоговорящие контактные пункты для оперативных межгосударственных связей. Остальные участники заседания эту идею поддержали.