Bild: в ФРГ пережившая две мировые войны компания Venator объявила о банкротстве

Немецкое химическое предприятие Venator объявило о банкротстве на двух площадках в Дуйсбурге и Крефельде. Об этом управляющая банкротством по Дуйсбургу Сара Вольф сообщила в интервью Bild.

«Причиной экономического кризиса в первую очередь являются резко возросшие с начала конфликта на Украине затраты на энергию и сырье», — объяснила она.

Производитель химической продукции провел реструктуризацию в 2024 году. Как итог — прекращение производства диоксида титана и сокращение штата.

По словам Вольф, 700 сотрудников могут остаться без работы.

Эта немецкая компания работала с 1878 года, пережила две мировые войны, но не выдержала последствий для экономики ФРГ из-за украинского конфликта.

В прошлом году в Германии примерно три миллиона компаний оказались на грани банкротства из-за роста цен на электроэнергию и снижения государственной поддержки.