KP.RU: 26% россиян опасаются ухудшения отношений США и РФ при Трампе

По мнению 52% респондентов, с приходом Трампа к власти ничего не изменится. Они придерживаются такой позиции, несмотря на обещания политика прекратить конфликт на Украине.

Еще 20% участников считают, что новое руководство США будет способствовать улучшению связей с российской стороной. А вот 26% опасаются ухудшения отношений двух стран. На их взгляд, Трампа в первую очередь интересуют только собственная персона и нажива.