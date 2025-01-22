KP.RU: 26% россиян опасаются ухудшения отношений США и РФ при Трампе

В США состоялась инаугурация нового президента Дональда Трампа. Сайт KP.RU провел опрос и выяснил, какие ожидания имеют россияне относительно будущих отношений Соединенных Штатов и РФ.
По мнению 52% респондентов, с приходом Трампа к власти ничего не изменится. Они придерживаются такой позиции, несмотря на обещания политика прекратить конфликт на Украине.
Еще 20% участников считают, что новое руководство США будет способствовать улучшению связей с российской стороной. А вот 26% опасаются ухудшения отношений двух стран. На их взгляд, Трампа в первую очередь интересуют только собственная персона и нажива.
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