Космонавт Крикалев назвал сотрудничество России и США в космосе примером для других направлений

Заместитель руководителя Роскосмоса, Герой СССР и России, космонавт Сергей Крикалев в разговоре с сайтом телеканала «Звезда» подчеркнул значимость российско-американского сотрудничества в области освоения космоса и функционирования Международной космической станции (МКС).

По мнению летчика, этот опыт должен служить образцом успешного взаимодействия в разных сферах деятельности.

«Это очень правильное успешное сотрудничество. Мне кажется, оно может быть примером для многих других направлений, как надо работать для того, чтобы сохранять взаимоотношения и двигаться дальше», — считает Крикалев.

Эксперт также отметил растущую роль частных компаний в реализации космических проектов как в России, так и в Соединенных Штатах. Их вклад способствует развитию отрасли и делает возможным достижение новых высот в исследовании космического пространства.