Космонавт Кононенко рассказал, как чихать в скафандре
Командир отряда космонавтов Кононенко: в скафандре есть устройство для чихания
В скафандре у космонавтов есть специальное устройство, которое помогает чихнуть. Об этом рассказал командир отряда космонавтов Олег Кононенко, его слова привело РИА «Новости».
«Что еще делать — нужно втягивать обратно», — пошутил космонавт, отвечая на вопрос на послеполетной пресс-конференции.
Кононенко уточнил, что в скафандре есть вальсальва. С помощью этого специального устройства можно без рук почесать нос или выровнять давление в ушах.
Кононенко и Николай Чуб вернулись с МКС на корабле «Союз МС-25» вместе с американкой Трейси Дайсон 23 сентября. Их миссия стартовала 15 сентября 2023 года.
Кононенко и Чуб установили новый рекорд по продолжительности полета на станции — 374 суток. Также Кононенко стал первым землянином, который проработал в космосе свыше тысячи дней. Его суммарный налет — 1111 суток.