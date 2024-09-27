Космонавт Кононенко рассказал, как чихать в скафандре

Командир отряда космонавтов Кононенко: в скафандре есть устройство для чихания

В скафандре у космонавтов есть специальное устройство, которое помогает чихнуть. Об этом рассказал командир отряда космонавтов Олег Кононенко, его слова привело РИА «Новости» .

«Что еще делать — нужно втягивать обратно», — пошутил космонавт, отвечая на вопрос на послеполетной пресс-конференции.

Кононенко уточнил, что в скафандре есть вальсальва. С помощью этого специального устройства можно без рук почесать нос или выровнять давление в ушах.

Кононенко и Николай Чуб вернулись с МКС на корабле «Союз МС-25» вместе с американкой Трейси Дайсон 23 сентября. Их миссия стартовала 15 сентября 2023 года.

Кононенко и Чуб установили новый рекорд по продолжительности полета на станции — 374 суток. Также Кононенко стал первым землянином, который проработал в космосе свыше тысячи дней. Его суммарный налет — 1111 суток.