Косачев: США наступают на те же грабли, заявляя о размещении гиперзвукового оружия в Германии

США наступают на те же грабли, когда заявляют о размещении гиперзвукового оружия в Германии. Об этом RT сообщил вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев.

Он добавил, что вслед за американским размещением будут размещения с другой стороны.

«Вслед за этим будут соответствующие размещения, я в этом не сомневаюсь, российского гиперзвукового оружие в точках, которые будут гораздо ближе к территории Соединенных Штатов Америки, чем сейчас», — сказал собеседник издания.

В беседе с журналистами Косачев добавил, что любое одностороннее действие будет приводить к ответу.