Корреспондент RT Придыбайло показал условия для журналистов на переговорах в Стамбуле

Константин Придыбайло, представляющий RT , поделился деталями о том, как организована работа для представителей СМИ во время второго раунда переговоров между Россией и Украиной в Стамбуле.

«Организация на этот раз значительно лучше. Имеется зона безопасности, где выдают специальные пресс-карточки для аккредитованных корреспондентов», — отметил журналист.

По его словам, для работников прессы установлены навесы, позволяющие укрыться от солнца и выпить кофе.

«Не придется жариться на солнце... больше места, больше простора», — добавил Придыбайло.

Ранее он сообщил о прибытии самолета российской делегации в Стамбул. Переговоры могут начаться 2 июня в 13:00 по московскому времени.