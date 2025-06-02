Корреспондент RT Придыбайло показал условия для журналистов на переговорах в Стамбуле
Константин Придыбайло, представляющий RT, поделился деталями о том, как организована работа для представителей СМИ во время второго раунда переговоров между Россией и Украиной в Стамбуле.
«Организация на этот раз значительно лучше. Имеется зона безопасности, где выдают специальные пресс-карточки для аккредитованных корреспондентов», — отметил журналист.
По его словам, для работников прессы установлены навесы, позволяющие укрыться от солнца и выпить кофе.
«Не придется жариться на солнце... больше места, больше простора», — добавил Придыбайло.
Ранее он сообщил о прибытии самолета российской делегации в Стамбул. Переговоры могут начаться 2 июня в 13:00 по московскому времени.