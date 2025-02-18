Королю Иордании удалили грыжу
Король Иордании перенес успешную операцию по лечению грыжи
Королю Иордании Абдалле II провели операцию по удалению грыжи. Об этом сообщили на официальном сайте Королевского Хашимитского Двора.
«Король Абдалла II во вторник успешно перенес операцию по лечению послеоперационной грыжи в Медицинском центре короля Хусейна», — рассказали в канцелярии монарха.
Представители 63-летнего короля добавили, что его уже выписали из больницы. Абдалла II вернется к исполнению своих обязанностей уже в среду, 19 февраля.
Несколько дней назад папу римского Франциска госпитализировали для лечения хронического бронхита. Понтифику 88 лет, он заболел бронхитом еще в январе. Несмотря на усилия врачей, заболевание приобрело хроническую форму. Однако папа римский выписался из медучреждения и продолжил работать.
Сейчас он находится под наблюдением медиков. Исследования говорят о сложной клинической картине, которая потребует адекватного лечения.