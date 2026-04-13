Король Нидерландов и его супруга прибыли с визитом в США

Король Нидерландов Виллем-Александр и его жена, королева Максима, прибыли с рабочим визитом в США и встретятся с президентом Дональдом Трампом. Об этом сообщил королевский двор в соцсети X.

Свой тур они начали с Пенсильвании.

«В следующие три дня они посетят Филадельфию, Вашингтон и Майами», — говорится в сообщении.

На встрече с Трампом к ним присоединится премьер Нидерландов Роб Йеттен.

В администрации американского лидера подтвердили эти планы. Встретить гостей Трамп должен в 19:00 по местному времени (02:00 вторника по московскому).

В 2023 году монарх публично принес извинения за роль, которую его страна в свое время сыграла в работорговле. При этом Трамп, в отличие от всех своих предшественников в Белом доме, не потомок рабовладельцев.